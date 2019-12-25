В Петербурге не ожидают роста цен на яйца и продукты к Пасхе

Ретейлеры заранее сформировали запасы, что позволит избежать скачка цен перед праздником.

В Санкт-Петербурге перед Пасхой не прогнозируется резкого увеличения стоимости яиц и продуктов, необходимых для приготовления куличей. Об этом ТАСС сообщил председатель АКОРТ (Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли) Станислав Богданов.

Председатель организации Станислав Богданов отметил, что крупные торговые сети заранее учитывают сезонный рост спроса и формируют достаточные запасы продукции. По его словам, ретейлеры ведут системную работу по удержанию цен на базовые товары и заранее планируют закупки с учетом предпраздничного периода, поэтому значительного подорожания в городе не ожидается.

По оценке ассоциации, в 2026 году стоимость набора ингредиентов для традиционного кулича в Петербурге стала на 9% ниже по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметное снижение зафиксировано на сливочное масло.

Также уточняется, что цена готовых куличей в торговых сетях начинается от 40 рублей. При этом стоимость ингредиентов для выпечки в городе соответствует среднероссийскому уровню.

