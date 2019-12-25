  1. Главная
Решетников ожидает восстановления экономики РФ в 2027 году
Сегодня, 15:22
В марте Минэкономразвития уточнит трехлетний макропрогноз.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ожидает восстановления экономики РФ в 2027 году. Об этом он заявил на выступлении в Госдуме на заседании комитета по экономполитике.

По словам Решетникова, российская экономика в первой половине 2026 года продолжит замедляться. Глава ведомства считает, что восстановление ожидается в лучшем случае в конце нынешнего года. В марте министерство уточнит трехлетний макропрогноз.

Свои оценки на этот год и плановый период мы обновим в рамках подготовки сценарных условий прогноза в марте, там будет более понятной ситуация и порядок внешних факторов.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Ранее Решетников рассказал о стабильном развитии российской экономики.

Фото: pxhere.com

