Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о стабильном развитии российской экономики. Об этом заявил на Российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели.

По словам Решетникова, российская кономика стабильно развивается, несмотря на внешние вызовы. Он подчеркнул, что в последние два года ВВП рос темпами выше среднемировых и составил более 4%. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что темпы роста стали чуть медленнее, но "это плата за замедление инфляции".

Мы видим существенное замедление инфляции в последние месяцы. И в целом экономика останется в плюсе в ближайшие годы. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Ранее Решетников заявил, что курс рубля будет пересмотрен в сторону его укрепления.

Видео: Правительство России