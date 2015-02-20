Решетников: курс рубля будет пересмотрен в сторону его укрепления

Он также заявил, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики.

Курс российского рубля будет пересмотрен в сторону его укрепления. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на форуме "Россия зовет!".

По его словам, стратегически курс рубля будет существенно крепче, чем это казалось два года назад. Решетников напомнил, что в ведомстве уже достаточно сильно укрепили валюту в последнем прогнозе.

Глава Минэкономразвития отметил, что в апреле 2026 года к этому вопросу могут еще вернуться. Он также заявил, что крепкий рубль является одним из вызовов для экономики.

Ранее в ЦБ рассказали об условиях для курса в 50 рублей за доллар.

Фото: pxhere.com