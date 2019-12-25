В ЦБ рассказали об условиях для курса в 50 рублей за доллар

По словам эксперта, такое может произойти, если ФРС США потеряет контроль над инфляцией.

Советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов рассказал об условиях для курса в 50 рублей за доллар. Об этом он заявил журналистам во время посещения Балтийского федерального университета Калининграда.

По словам эксперта, такое может произойти, если ФРС США потеряет контроль над инфляцией. Он подчеркнул, что в этом случае курс рубля начнет устойчиво укрепляться по отношению к американской валюте. На данный момент курс доллара составляет 80,97 рубля.

Может быть любой курс, в зависимости от того, какая будет инфляция в США. У нас она будет вблизи 4%. Кирилл Тремасов, сответник председателя ЦБ России

Фото: pxhere.com