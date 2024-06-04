  1. Главная
Рубль вошел в топ-3 самых подорожавших к доллару валют
Сегодня, 7:00
Наиболее отрицательную динамику к доллару показало аргентинское песо.

Росийский рубль вошел в топ-3 самых подорожавших к доллару валют. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на открытые данные.

С конца сентября 2025 года рубль укрепился к доллару на 2,9%. Высокий показатель продемонстрировал казахстанский тенге. Эта валюта укрепилась к американской на 3,6%. Также в топ-3 входит чилийское песо (на 2,4%).

Наиболее отрицательную динамику к доллару показало аргентинское песо. Курс к доллару ослаб на 5,7%. Следом идут японская иена (на 3,6%) и исландская крона (на 3,4%). В топ-5 также вошли британский фунт (на 2,3%) и южнокорейская вона (на 1,8%).

Ранее Дмитриев заявил, что рубль стал самой успешной валютой 2025 года.

Фото: pxhere.com

