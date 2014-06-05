По его словам, на данный момент российская экономика находится в хорошем состоянии.

Российский рубль стал самой успешной валютой 2025 года. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

Дмитриев прибыл в США, где проводит встречи с несколькими представителями администрации президента США Дональда Трампа. По итогам очередных переговоров спецпредставитель президента отметил успехи российской экономики в нынешнем году. Он подчеркнул, что на данный момент российская экономика находится в хорошем состоянии, о чем было доложено американской стороне.

Рубль в том числе укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года.



Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ

Видео: Telegram / Кирилл Дмитриев