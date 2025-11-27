  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге усилят борьбу с фальсификатом в детском питании и БАДах
Сегодня, 19:41
118
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге усилят борьбу с фальсификатом в детском питании и БАДах

0 0

В Смольном прошло заседание Комиссии по борьбе с нелегальным оборотом промышленной продукции.

Вопросы качества детского питания и биологически активных добавок стали главной темой заседания городской комиссии. Представители Аппарата полпреда Президента, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и полиции собрались в Смольном, чтобы подвести итоги работы за 2025 год и наметить планы на текущий период.

Участники встречи констатировали, что суррогатная продукция активно распространяется через онлайн-площадки. В связи с этим разрабатываются новые меры противодействия. В пресс-службе Смольного пояснили, что планируется внедрить механизмы блокировки недобросовестных поставщиков. Также рассматривается возможность изъятия нелегальных товаров непосредственно в пунктах выдачи заказов.

Еще одно важное направление — выявление и пресечение каналов проникновения контрафакта в регион. Особое внимание будет уделено возможным путям поставок, включая петербургский порт.

Принято решение усилить межведомственное взаимодействие. Работа по предотвращению и противодействию незаконному обороту промышленной продукции в сегменте детского питания и БАДов будет продолжена на системной основе.

Фото: Piter.tv

Теги: бад, борьба, фальсификат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии