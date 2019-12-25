Роскачество обнаружило фальсификацию в половине проверенного оливкового масла

По итогу исследования Роскачество продолжит мониторинг данной категории, чтобы производители устранили нарушения.

Роскачество выявило признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных образцов. Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделились сотрудники прес-сслужбы надзорного ведомства. Известно, что эксперты фокусировали свое внимание на анализе жирнокислотного состава.

Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости. 7 из 15 образцов имеют признаки фальсификации. сообщение пресс-службы от "Роскачества"

Среди брендов с признаками фальсификации пять позиционировались как масло высшего сорта. Речь идет о таких брендах как Extra Virgin - ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Другие две торговые марки были заявлены как смесь оливковых масел, либо как сорт Pomace. Однако по итогам проведенной лабораторной экспертизы в продуктах нашлись иные примеси (ТМ Columb, Olive Tree). Качество и чистота оливкового масла подтвердилась у брендов Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

По данным сотрудников "Роскачества", недобросовестные производители на территории страны легализуют фальсификат. Хотя они указывают на бутылке "Оливковое масло", при таможенном декларировании же используют код ТН ВЭД ЕАЭС. Эта надпись применяется для смесей растительных масел, что формально дает разрешение на наличие в продукте других жиров.

Фото: pxhere.com