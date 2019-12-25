Национальный стандарт должен устроить как потребителей, так и производителей.

Проект ГОСТа на шаурму (шаверму) находится на стадии доработки, а в настоящее время "Роскачество" анализирует все поступившие отзывы для того, чтобы завершить документ и сделать его полезным и практичным для всех категорий граждан. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что работа ведется с июня 2024 года совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. национальный стандарт должен определить единые технические требования к блюду согласно технических, санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также учитывать существующие передовые наработки.

Роскачество как секретариат профильного технического комитета по стандартизации ТК 174 "Продукция и услуги общественного питания", стремится к тому, чтобы принимаемые стандарты были современными и своевременно реагировали как на вызовы, стоящие перед отраслью, так и запросы потребителей. пресс-служба "Роскачества"

Эксперты добавили, что отдельное внимание Центром компетенций в области пищевой безопасности. В частности,сотрудники отслеживают обстановку на внутреннем рынке общественного питания. Документ национального стандарта должен донести до производителей и потребителей единые и прозрачные критерии качества и безопасности продуктов.

Фото: pxhere.com