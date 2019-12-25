Роскачество рассказало, как сохранить приватность при использовании колонок

Эксперты призвали отключать функцию микрофона, когда устройство не используется.

Только физическое отключение микрофона на умной колонке гарантирует пользователю полную приватность, поэтому такой же принцип необходимо применять и к другим устройствам. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали сотрудники пресс-службы Роскачества. Специалисты объяснили, что отключать функцию можно в те моменты, которая гаджет активно не используется. Например, если человек включает колонку по выходным дням, то в будни микрофон можно оставлять выключенным.

Этот же принцип стоит применять и к другим устройствам. Например, камеры на ноутбуках можно закрывать специальными шторками. Это гарантирует, что даже в случае гипотетического взлома программного обеспечения доступ к камере будет заблокирован. пресс-служба ведомства

На текущий момент многие современные колонки оснащены специальной кнопкой, которая аппаратно (а не программно) отключает микрофон. Эксперты заметили, что ответственные производители встраивают в свои устройства аппаратный уровень защиты, который не позволяет произвольно изменять функции прослушивания окружающих устройство звуков. Обычно гаджет ждет специальное слово-активатор (например, "Алиса" или "Маруся") для того, чтобы начать сканировать звук.

.Все, что звучит вокруг, в реальном времени анализируется непосредственно на самом устройстве, чтобы найти нужную команду. В этот момент звуковые данные, как правило, не покидают пределов колонки. пресс-служба ведомства

Фото: pxhere.com