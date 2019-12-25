Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД

Изучалась продукция торговых марок "Тымлатский РК", LeafToGo, Biopharma, UltraBalance, Ellada Fit, "Здравсити.ру", Layco, Moloday, 1Win, "Эвалар", Solgar, "Полярис", Dr.Mybo, Supplnorm, Velife.

Роскачество провело исследование 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3. В исследовании профильного ведомства было установлено, что на упаковках шести наименований продукта было указано неверное общее количество жирных кислот в составе. Содержание омега-3: в шести торговых марках ("Тымлатский РК", Biopharma, "Здравсити.ру", Moloday, Supplnorm, Velife) указывается на упаковке неверное общее количество омега-3 жирных кислот. Для проведения анализа специалисты закупили БАДы в онлайн-аптеках и на отечественных маркетплейсах. Из всех товаров только 13 марок продаются как биологически активная добавка, еще две марки - как пищевая добавка "Омега-3" в капсулах. Вся продукция оказалась безопасной. Она произведена из свежего сырья.

Роскачество исследовало 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3. Это этап лабораторных исследований после масштабного мониторинга, в ходе которого были выявлены товары с указанием запрещенных веществ в составе. сообщение от пресс-службы "Роскачества"

Известно, что четыре марки (Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife) не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты. А восемь марок ("Тымлатский РК", LeafToGo, Biopharma, "Здравсити.ру", Moloday, Supplnorm, Velife) нарушили требования законодательства страны по указанию количества докозагексаеновой кислоты. При этом все проверенные БАДы выпускаются в форме мягкой желатиновой капсулы. Большинство производителей указывают на лицевой стороне упаковки крупным шрифтом массу всей капсулы, а не активных веществ. Только три торговые марки (Layco, "Эвалар", "Тымлатский рыбокомбинат") четко указали для потребителя массу содержимого.

Эксперты добавили, что две марки продаются как пищевая добавка "Омега-3" в капсулах (Ellada Fit, Velife) с декларациями соответствия, то есть БАДами они не являются. Однако по форме выпуска, способу употребления и маркировке позиционируются как добавки. В этих случаях речь идет о прямом нарушении требований технических регламентов Таможенного союза. Обязательным требованиям законодательства соответствуют только шесть торговых марок ("Эвалар", Solgar, "Полярис", UltraBalance, Layco, Dr.Mybo).

