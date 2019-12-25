Роскачество выявило несоответствие содержания омега-3 кислот в 6 марках БАД

Роскачество провело исследование 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3. В исследовании профильного ведомства было установлено, что на упаковках шести наименований продукта было указано неверное общее количество жирных кислот в составе. Содержание омега-3: в шести торговых марках ("Тымлатский РК", Biopharma, "Здравсити.ру", Moloday, Supplnorm, Velife) указывается на упаковке неверное общее количество омега-3 жирных кислот. Для проведения анализа специалисты закупили БАДы в онлайн-аптеках и на отечественных маркетплейсах. Из всех товаров только 13 марок продаются как биологически активная добавка, еще две марки - как пищевая добавка "Омега-3" в капсулах. Вся продукция оказалась безопасной. Она произведена из свежего сырья.
Роскачество исследовало 15 торговых марок биологически активных добавок (БАД) с омега-3. Это этап лабораторных исследований после масштабного мониторинга, в ходе которого были выявлены товары с указанием запрещенных веществ в составе.
Известно, что четыре марки (Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife) не соответствуют заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты. А восемь марок ("Тымлатский РК", LeafToGo, Biopharma, "Здравсити.ру", Moloday, Supplnorm, Velife) нарушили требования законодательства страны по указанию количества докозагексаеновой кислоты. При этом все проверенные БАДы выпускаются в форме мягкой желатиновой капсулы. Большинство производителей указывают на лицевой стороне упаковки крупным шрифтом массу всей капсулы, а не активных веществ. Только три торговые марки (Layco, "Эвалар", "Тымлатский рыбокомбинат") четко указали для потребителя массу содержимого.
Эксперты добавили, что две марки продаются как пищевая добавка "Омега-3" в капсулах (Ellada Fit, Velife) с декларациями соответствия, то есть БАДами они не являются. Однако по форме выпуска, способу употребления и маркировке позиционируются как добавки. В этих случаях речь идет о прямом нарушении требований технических регламентов Таможенного союза. Обязательным требованиям законодательства соответствуют только шесть торговых марок ("Эвалар", Solgar, "Полярис", UltraBalance, Layco, Dr.Mybo).
