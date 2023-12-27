Горэлектротранс провел масштабную тренировку по борьбе со снегом в Петербурге

70 сотрудников ГЭТ встали на защиту от снега.

В Санкт-Петербургском Горэлектротрансе состоялись масштабные учения, приуроченные к отработке действий в сложных зимних условиях. Согласно распоряжению временно исполняющего обязанности директора Константина Шостака, на предприятии ввели режим "Снежные заносы".

Как пояснили в пресс-службе организации, для водителей и линейного персонала подобный сигнал диктует строгое соблюдение пониженного скоростного лимита, особый контроль за стрелочными переводами и незамедлительную передачу сведений диспетчеру. Остальные профильные подразделения переключились на функционирование в усиленном формате, уделяя повышенное внимание очистке контрольных пунктов от осадков и проработке действий при внештатных обстоятельствах.

Трамвайные парки скомплектовали аварийные расчеты, которые затем направили в Службу пути для детального инструктажа. Аварийно-восстановительное подразделение "Носорог" также задействовало собственную бригаду. Автотранспортное хозяйство подтвердило готовность к быстрому реагированию и оказанию поддержки в переброске ремонтных групп. Общая численность персонала, задействованного в тренировке, достигла 67 человек.

Фото: Горэлектротранс