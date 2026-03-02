Россиянам рассказали о ключевых трендах на рынке яблок

Российские сорта пользуются популярностью у покупателей даже при наличии широкого ассортимента фруктов из-за рубежа.

Российский рынок яблок продемонстрировал положительную динамику в 2026 году, показав прирост на 7,2% в физическом объеме потребления, несмотря на сложную экономическую обстановку. Отечественные плоды привлекают покупателей своей свежестью, экологичностью производства и удобством фасовки, поделилась с "Петербургским дневником" руководитель по развитию бизнеса компании "Золотое-молодое" Марина Ким.

Рост объемов продаж свежих яблок был поддержан увеличением реального дохода населения и устойчивостью спроса и предложения. При этом рынок постепенно переключился на внутренний продукт и поставки из дружественных государств, в то время как западные импортеры утратили прежнюю долю.

Марина Ким подчеркнула, что значительная часть яблок на магазинных полках отечественного производства: до 90% в урожайный сезон и около 60–70% в течение всего года. Российские сорта пользуются популярностью у покупателей даже при наличии широкого ассортимента фруктов из-за рубежа, включая Азербайджан, Сербию, Китай, Турцию, Грузию и другие страны.

Фрукты отечественного производства имеют преимущество благодаря своему качеству: коротким транспортным маршрутам, отсутствию интенсивной химической обработки, сезонности, прозрачности происхождения и привлекательной ценовой политике в период массового плодоношения, утверждает эксперт.

Выбор потребителя основывается на трех ключевых аспектах: осведомленность о товаре, доверие брендам и производителям, а также желание экономить личное время. Людям важно понимать происхождение яблока, иметь представление о технологии выращивания, владеть историей хозяйства, выращивающего фрукт.

Фото: Pxhere