Средняя цена одного срезанного цветка в рознице накануне праздника достигнет 247 рублей.

В России цветы к 8 Марта подорожают на 11% из-за импортных поставок. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА).

Отмечается,что средняя цена одного срезанного цветка в рознице накануне 8 Марта достигнет 247 рублей. Цена на букет может подняться на 16%. В качестве причины эксперты называют удорожание импортной продукции, которая занимает до 80% российского рынка. Также аналитики подчеркнули, что покупатели стараются экономить и выбирают более доступные варианты.

В НРА прогнозируют рост цен на цветы на 6-8% по итогам 2026 года. Кроме того, в пиковые даты, к которым относят 14 февраля и 8 марта, продажи взлетают в 15-30 раз, но структура спроса из-за цен меняется в пользу бюджетных букетов.

Фото: pxhere.com