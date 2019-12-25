Россиянам перечислили необходимые для иммунитета витамины

После зимы для хорошего самочувствия организму не хватает целого ряда витаминов и минералов.

После зимы для хорошего самочувствия организму не хватает целого ряда витаминов и минералов. Об этом "Известиям" рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

Многие россияне живут в регионе, где зимой мало солнечного света, потому в первую очередь нужен витамин D. Он в том числе есть в молочных продуктах, рыбе, яйцах.

Также частой проблемой является дефицит витамина C. Врач-диетолог Наталия Герасимова посоветовала делать акцент на овощи.

Еще у многих возникает недостаток витаминов В. Для восполнения дефицита нужно есть бобовые. Чтобы организм получал минералы, в день стоит есть хотя бы 30 граммов орехов.

Диетолог Инна Пичугина назвала защищающий от старения витамин.

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