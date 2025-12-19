Доцент Панов объяснил, почему витамин D может не усвоиться зимой

Витамин D является жирорастворимым и не может полноценно усваиваться без достаточного количества полезных жиров в рационе.

Приём витамина D зимой часто не даёт ожидаемого эффекта из-за ошибок в питании. Как пояснил spb.aif.ru доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов, витамин D является жирорастворимым и не может полноценно усваиваться без достаточного количества полезных жиров в рационе. Зимой их потребление нередко снижается, особенно на фоне стремления к низкокалорийной диете.

Кроме того, для превращения витамина D в активную форму организму необходим магний. По данным исследований, его дефицит наблюдается примерно у половины населения и зимой усугубляется из-за нехватки в рационе зелени, орехов и бобовых. Важную роль играет и цинк, обеспечивающий взаимодействие витамина D с клетками: при его недостатке эффективность приёма снижается, даже если витамин поступает в достаточном количестве.

Эксперт рекомендует в холодное время года дополнять рацион жирной рыбой, растительными маслами холодного отжима, крупами, орехами, семечками и авокадо. Такой подход, по его словам, создаёт условия для полноценного усвоения витамина D и повышает его биологическую эффективность.

