Диетолог назвала защищающий от старения витамин

Этот витамин содержится в зеленых продуктах .

Витамин К, который менее популярен А, С, D, Е и витаминов группы B, очень важен для человека и влияет на многие процессы в организме. Например, дефицит этого витамина может ускорить старение. Об этом телеканалу "Звезда" рассказала кандидат медицинских наук, заведующая областным диетологическим центром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Инна Пичугина.

Витамин К способен образовать сгусток при повреждении сосудов и кровь останавливается. Также он важен для нормальной работы почек. Немаловажное значение витамин К имеет для красоты и молодости организма. Он затормаживает процессы старения.

Содержится витамин К в основном в зеленых продуктах – в шпинате и салате-латуке, капусте, зелени. Также, достаточное количество витамина содержится в печени.

Ранее врач назвала количество витамина D, необходимое после зимы. Понять, что организму не хватает этого витамина можно по усталости, утомлению, выпадению волос.

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