Врач назвала количество витамина D, необходимое после зимы

Понять, что организму не хватает этого витамина можно по усталости, утомлению, выпадению волос.

Стало известно, сколько витамина D нужно принимать после зимы. По информации British Medical Journal, у более 50% взрослого населения Великобритании слишком низкий уровень витамина D. Как сообщила Mirror доктор Мэрилин Гленвилл, данный витамин оказывает противовоспалительное действие и облегчает боль в суставах.

Понять, что организму не хватает этого витамина можно по усталости, утомлению, выпадению волос.

При этом из рациона можно получить лишь 10% витамина D, он есть в красном мясе, яичных желтках, жирной рыбке, печени. Каждый день нужно для здоровья организма нужно принимать до 10 мкг витамина D.

Для его получения из естественной среды врачи советуют проводить под солнечными лучами от 10 до 15 минут.

Ранее любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья.

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