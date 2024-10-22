Добавки с витамином D могут замедлить развитие рассеянного склероза

Новое клиническое исследование впервые показало, что приём высоких доз витамина D может замедлить прогрессирование рассеянного склероза. Однако для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Впервые клиническое исследование показало, что приём высоких доз витамина D может замедлить прогрессирование рассеянного склероза. В целом, приём слишком большого количества витамина D может быть опасен, однако высокие дозы в новом исследовании принимались в контролируемых условиях, под наблюдением медицинского персонала, пациентами, для которых это было сочтено безопасным.

Напомним, что рассеянный склероз (РС) представляет из себя хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. У людей с этим заболеванием иммунные клетки по ошибке атакуют защитный слой вокруг нервных волокон, вызывая повреждения или образование рубцовой ткани. Это приводит к таким симптомам, как мышечная слабость, изменения зрения, онемение и проблемы с памятью, которые могут то появляться, то исчезать или со временем усиливаться. Лекарства от рассеянного склероза не существует. Существующие препараты могут помочь пациентам справиться с симптомами, но у этих лекарств часто бывают неприятные побочные эффекты, такие как повышенный риск инфекций и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Исследования показывают, что дефицит витамина D является потенциальным фактором риска развития рассеянного склероза. Это связано с тем, что витамин D может уменьшать воспаление в центральной нервной системе различными способами — например, подавляя высвобождение химических веществ из иммунных клеток, которые запускают воспалительные реакции. Таким образом, согласно теории, недостаток витамина D может привести к неконтролируемому воспалению.

Связь между низким уровнем витамина D и рассеянным склерозом была впервые выявлена в 1960-х годах. Тем не менее, на протяжении многих лет различные клинические испытания не смогли доказать, что приём высоких доз витамина D может помочь уменьшить симптомы или замедлить прогрессирование заболевания у пациентов.

Предыдущие испытания, возможно, не увенчались успехом, потому что в них участвовало слишком мало людей, а наблюдение за пациентами велось лишь в течение короткого периода времени, например, года, сказал доктор Эрик Тувенуа, соруководитель нового клинического испытания и невролог из Университета Монпелье во Франции. В прошлых испытаниях также тестировались добавки с витамином D на пациентах, которые уже принимали препараты для лечения рассеянного склероза, рассказал он в интервью для научного издания Live Science. Из-за этого было сложнее определить, насколько эффективен витамин D сам по себе.

Чтобы преодолеть эти препятствия, Тувенно и его коллеги в своём новом исследовании применили другой подход. Они изучили влияние высоких доз витамина D на 303 пациента с клинически изолированным синдромом (КИС). КИС — это состояние, при котором у пациентов наблюдаются ранние признаки, указывающие на рассеянный склероз, но у них ещё не развилось полноценное заболевание и они не соответствуют диагностическим критериям. Признаки КИС включают воспаление и повреждение защитного слоя вокруг нервных волокон.

Хотя не факт, что рассеянный склероз перерастёт в рассеянный склероз с прогрессированием, это происходит примерно у 85 процентов пациентов с рассеянным склерозом. Пациенты, участвовавшие в исследовании, ещё не начали принимать другие препараты от рассеянного склероза, поэтому у исследователей была возможность напрямую изучить влияние добавок с витамином D на прогрессирование их заболевания. При рассеянном склерозе разрушается изолирующий внешний слой, покрывающий отростки многих нейронов. Этот слой, называемый миелином, показан на иллюстрации выше синим цветом. (Изображение предоставлено: koto_feja через Getty Images) В ходе работы команда случайным образом распределила 156 пациентов в группу, принимавшую высокие дозы холекальциферола — формы витамина D. Они принимали добавку раз в две недели в течение двух лет или до тех пор, пока во время медицинских осмотров у них не проявились симптомы рассеянного склероза или новые или растущие очаги поражения. Эти осмотры проводились через три месяца после начала приёма добавки, через год и через два года и включали сканирование головного и спинного мозга, а также оценку симптомов рассеянного склероза.

Если бы была выявлена активность заболевания, пациентов исключили бы из исследования и сразу же назначили бы препараты, изменяющие течение болезни, то есть лекарства, которые облегчают симптомы, воздействуя на первопричины рассеянного склероза. Согласно отчёту об исследовании, опубликованному 10 марта в журнале JAMA, группа сравнения из 147 пациентов прошла тот же протокол, но вместо витамина D принимала плацебо. Доза, которую получала группа, принимавшая витамин D, составляла 100 000 международных единиц, что примерно в 20 раз больше, чем содержится в обычных добавках из аптек.

В целом исследователи обнаружили, что в течение двухлетнего периода исследования активность заболевания наблюдалась у 60% участников из группы, принимавшей витамин D, по сравнению с 74% участников из группы, принимавшей плацебо. Время, необходимое для появления симптомов, также было значительно больше в первой группе, чем во второй, — около 432 дней по сравнению с 224 днями.

В совокупности эти результаты позволяют предположить, что раннее применение высоких доз витамина D может помочь замедлить переход CIS в рассеянный склероз. Это важное исследование, которое подтверждает пользу высоких доз витамина D для пациентов с рассеянным склерозом, сказал доктор Клаус Шмиерер, профессор неврологии в Лондонском университете королевы Марии, который не участвовал в новом исследовании. Многие врачи уже рекомендуют такие добавки, сообщил Шмиерер в электронном письме для Live Science.

Многие врачи рекомендуют пациентам с рассеянным склерозом принимать от 4000 до 5000 международных единиц витамина D в день. Если принимать больше, это может вызвать состояние, называемое гиперкальциемией, при котором в организме накапливается слишком много кальция, поскольку витамин D обычно регулирует уровень этого минерала в тканях. Гиперкальциемия может ослабить кости и потенциально привести к повреждению почек и сердца.

Несмотря на превышение рекомендуемой дозы витамина D, ни у кого из участников нового исследования, принимавших витамин D, не развилась гиперкальциемия. Это говорит о том, что такая высокая доза может быть безопасной в данном контексте, и, что примечательно, участники принимали добавку два раза в месяц, а не ежедневно. Однако в конечном счёте для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

Кроме того, целью этого исследования будет не замена существующих препаратов для лечения рассеянного склероза, а предоставление другого терапевтического варианта для пациентов, у которых нет доступа к этим препаратам, например, по финансовым причинам, подчеркнул Тувен.

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