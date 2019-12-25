В Великобритании изучают последствия перехода пациентов "Тисабри" на "Тируко" ради экономии для государства.

У многих людей возникли осложнения после перехода с препарата "Тисабри" на "Тируко" в рамках программы Национальной службы здравоохранения Великобритании по экономии денежных средств. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания The Guardian. Авторы материала пояснили, что десятки людей, страдающих рассеянным склерозом (РС), столкнулись с изнурительными побочными эффектами после того, как их перевели на более дешёвый новый препарат в рамках программы Национальной службы здравоохранения по экономии средств. Примерно у 170 пациентов с рассеянным склерозом в больнице Чаринг-Кросс в Лондоне возникли осложнения, в том числе рецидив заболевания, после того как их перевели с препарата Тизабри на другой препарат под названием Тируко, производимый фармацевтической компанией Sandoz.

В нескольких случаях у пострадавших развились настолько серьёзные симптомы, что их пришлось госпитализировать для лечения. Пациенты сообщали врачам о побочных эффектах, в том числе о неспособности пользоваться ногами, других проблемах с подвижностью, усталости, боли и резком наборе веса. Неясно, насколько широко распространены побочные реакции на препарат Tyruko. Национальная служба здравоохранения Англии сообщила, что проблема наблюдалась только в лондонской больнице. Однако один из пациентов этой больницы заявил, что знает о людях с рассеянным склерозом, которые лечились в 15 других больницах Англии и у которых наблюдались аналогичные ухудшения здоровья после перехода на Tyruko после нескольких лет приёма препарата Tysabri.

Проблемы возникли после того, как в апреле прошлого года Национальная служба здравоохранения Англии начала переводить пациентов с очень активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом с препарата Тизабри на "биоаналог" Тируко. Биоаналог — это версия препарата, срок действия патента на который истёк, что позволяет другим фармацевтическим компаниям на законных основаниях производить лекарство, которое так же безопасно и эффективно, как и оригинал, но в среднем на 72% дешевле.

NHS England надеется сэкономить один миллиард фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет за счет расширения использования непатентных препаратов для лечения ряда заболеваний, включая рассеянный склероз. Компания тратит 17 млрд фунтов стерлингов в год на лекарства. Побочные эффекты препарата "Тируко" вызывают такую большую озабоченность в службе здравоохранения, что NHS England обсуждает с Министерством здравоохранения и социального обеспечения (DHSC) и Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), что делать.

Пациенты с рассеянным склерозом и благотворительные организации, а также специалисты по этому заболеванию с нетерпением ждут результатов. Около половины больниц Национальной службы здравоохранения Великобритании, в которых лечат пациентов с рассеянным склерозом, уже участвуют в программе Национальной службы здравоохранения Великобритании по переводу пациентов с препарата "Тизабри" на препарат "Тируко".

Представитель Sandoz заявил о том, что безопасность для пациентов остается основным приоритетом в работе. Он пояснил, что сотрудники пытаются разобраться в ситуации в Imperial Healthcare NHS Trust, которая, по-видимому, отличается от опыта пациентов в других больницах Великобритании. В компании полагают, что что на данном этапе преждевременно делать выводы. Ведется дальнейшая работа с мемтной Национальной службой здравоохранения и регулирующими органами, чтобы решить проблему. Они добавили, что "Tysabri и Tyruko считаются взаимозаменяемыми по мнению MHRA, которое установило, что между этими двумя версиями нет существенных различий".

До начала перехода на другой препарат в медицинском центре Имперского колледжа, который управляет больницей Чаринг-Кросс, 345 пациентов получали "Тизабри" — это самое большое количество в Великобритании. В мае прошлого года им начали давать "Тируко". Врачи ожидали, что в результате перехода на другой препарат могут возникнуть лёгкие краткосрочные побочные эффекты, как это было при внедрении предыдущих биоаналогов. Но примерно половина их пациентов сообщила о "продолжительных и серьёзных побочных эффектах, которые усиливались в течение нескольких месяцев, чего не ожидалось". Сейчас все они снова принимают "Тисабри".

В письме, которое компания Imperial разослала пациентам с рассеянным склерозом в декабре, говорилось о том, что врачи ожидали, что некоторые пациенты будут сообщать о побочных эффектах, но только об относительно лёгких, которые проходят через некоторое время.

Однако некоторые из наших пациентов сообщили о продолжающемся ухудшении побочных эффектов и/или симптомов рассеянного склероза после перехода на препарат Tyruko. компания Imperial

Все они прошли обследование у врача или специалиста по лечению рассеянного склероза.

Эксперт по лекарствам доктор Эндрю Хилл, научный сотрудник кафедры фармакологии Ливерпульского университета, сказал: "Необходимо провести расследование, чтобы выяснить, почему возникают эти побочные эффекты и проходят ли они у людей, которые возвращаются к фирменному препарату". Любое расследование должно учитывать, наблюдались ли побочные реакции на Tyruko в других странах, добавил он.

Мы понимаем, что сообщения о значительных побочных эффектах были сосредоточены на опыте пациентов в one trust. Представитель NHS

Эксперт добавил, что в настоящее время ведутся с MHRA и Министерством здравоохранения и социальной защиты страны для того, чтобы определить, какие шаги, если таковые имеются, могут быть предприняты центрами по рассеянному склерозу по всей стране после сообщений об опыте пациентов, находящихся на попечении Imperial healthcare NHS trust.

Представители групп по борьбе с рассеянным склерозом заявили, что им известно о побочных эффектах, но предположили, что они затрагивают лишь небольшое число пациентов.

Нам известно о нескольких людях, у которых после перехода на новый препарат наблюдались серьёзные симптомы. организация Multiple Sclerosis Trust

Однако факт того, что у этих пациентов был очень активный рассеянный склероз, по словам представителей Multiple Sclerosis Trust, означает, что с их рассеянным склерозом может быть сложнее справиться, а новые симптомы могут быть характерной чертой диагноза пациентов. Руководитель отдела политики Общества рассеянного склероза Лора Томас, добавила, что некоторые люди сообщили на горячую линию по рассеянному склерозу о том, что у них начались побочные эффекты после перехода на другой препарат, а некоторые сказали оператору, что не уверены, так ли эффективен "Тируко". Однако многие из пациентов вообще не сообщалио каких-либо проблемах.

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