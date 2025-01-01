Исследование рассеянного склероза получило "Оскар науки"

Американский невролог и итальянский эпидемиолог, чья работа произвела революцию в лечении рассеянного склероза, в субботу получили престижную премию «Прорыв», которую называют "Оскаром науки".

Стивен Хаузер и Альберто Аскерио получили признание за свои многолетние исследования изнурительного нейродегенеративного заболевания, от которого страдают почти три миллиона человек по всему миру и которое долгое время считалось неразрешимой загадкой. Работа Хаузера над проблемой рассеянного склероза (РС) началась более 45 лет назад, когда он познакомился с молодой пациенткой по имени Андреа, "чрезвычайно талантливой молодой женщиной, которая уже была адвокатом" и работала в Белом доме при тогдашнем президенте Джимми Картере, рассказал он в интервью журналистам из AFP.

Затем у неё резко проявилась рассеянность, которая разрушила её жизнь. Я помню, как увидел её: она не могла говорить, была парализована с правой стороны, не могла глотать, а вскоре и дышать самостоятельно, и я подумал, что это самая несправедливая вещь, которую я когда-либо видел в медицине. Стивен Хаузер, невролог

Тогда, в 27 лет, специалист решил сделать работу над решением проблему делом своей жизни. Директором Института нейробиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, 74-летний Хаузер подчеркнул, что в то время у науки не было методов лечения рассеянного склероза. На самом деле, в среде ученых наблюдался пессимизм по поводу того, что такие методы когда-либо будут разработаны

Профессоры знали, что болезнь, которая поражает центральную нервную систему и приводит к парализующим когнитивным и двигательным нарушениям, вызывается иммунной системой, которая атакует организм. Однако они считали, что виновниками были лейкоциты, известные как Т-клетки. Хаузер усомнился в этом. Изучая роль, которую в развитии заболевания играют В-клетки, ещё один тип лейкоцитов, он и его коллеги смогли воспроизвести повреждения, которые рассеянный склероз наносит нервной системе человека, на маленьких обезьянках, известных как игрунки. Федеральный орган США, контролирующий медицинские исследования, отклонил эту связь как "биологически неправдоподобную" и отклонил их заявку на финансирование клинических испытаний. Но Хаузер и его команда настаивали на своем.

Они убедили фармацевтическую компанию Genentech поддержать тестирование. В 2006 году они получили впечатляющие результаты: лечение, направленное на В-клетки, было связано с "резким, более чем на 90%, снижением воспаления мозга. Стивен Хаузер, невролог

Итальянский эпидемиолог Альберто Ашерио исследовал, почему рассеянный склероз чаще поражает людей в северном полушарии. Это открыло путь к появлению на рынке новых методов лечения, которые замедляют развитие болезни у многих пациентов. Но эта работа также затронула и другие вопросы. Например, что могло заставить наши лейкоциты выступить против организма пациента.

Подключение к вирусу

Этот вопрос озадачил Аскерио, который сегодня является профессором Гарварда. Он решил выяснить, почему рассеянный склероз в основном поражает людей в северном полушарии. В интервью для AFP эксперт заметил, что географическое распределение рассеянного склероза было довольно необычным, так как МС очень редко встречается в тропических странах и вблизи экватора. Это заставило его задуматься, не мог ли быть замешан вирус. Он и его команда провели долгосрочное исследование, наблюдая за миллионами молодых новобранцев в армии США.

После почти 20 лет исследований они нашли ответ. В 2022 году они подтвердили связь между рассеянным склерозом и вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ), распространённой инфекцией, вызывающей другое известное заболевание — инфекционный мононуклеоз, или моно.

У большинства людей, заражённых ВЭБ, никогда не разовьётся рассеянный склероз. Альберто Аскерио, эксперт

Но все, у кого развивается рассеянный склероз, сначала переболели ВЭБ. Данное открытие по-прежнему не объясняет, почему возникает рассеянный склероз. Но оно даёт надежду на поиск новых методов лечения и профилактики заболевания, которое остаётся неизлечимым, а существующие методы лечения помогают не всем пациентам. Прорыв Ашерио также может помочь в лечении других заболеваний.

Сейчас мы также пытаемся расширить наше исследование, чтобы изучить роль вирусной инфекции в других нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера или боковой амиотрофический склероз. Альберто Аскерио, эксперт

На данный момент связь остаётся теоретической. Но "есть некоторые доказательства". Альберто Аскерио заметил, что ситуация напомнилает ту, что была на MS 20 или 30 лет назад.

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