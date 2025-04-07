Частная немецкая ракета взорвалась во время первой попытки орбитального запуска

Частная немецкая ракета от компании Isar Aerospace взорвалась во время первой попытки орбитального запуска. В социальных сетях распространилась видеозапись, сделанная с беспилотника, на котором продемонстрирован исход событий. Известно, что старт ракеты примерно через 30 секунд завершился падением в холодное море.

Напомним, что первая ракета проекта Spectrum немецкой компании стартовала в воскресенье утром, 30 марта, с территории ксмодрома Андойя, расположенного в северной части Норвегии в рамках первой в истории попытки орбитального запуска с европейской территории. "Спектр" оторвался от башни, но вскоре после этого произошла аномалия. Ракета перевернулась и упала в воды океана. За собой объект поднял оранжевое облако высоко. По данным от специалистов компании-оператора Isar Aerospace, стартовая площадка и окружающая инфраструктура не пострадали. В предприятии указали на положительные стороны дебюта Spectrum, заявив, что ракета высотой 95 футов (28 метров) в целом показала себя довольно хорошо.

Наш первый испытательный полёт оправдал все наши ожидания и прошёл очень успешно. Взлёт прошёл без проблем, полёт длился 30 секунд, и мы даже протестировали нашу систему прекращения полёта. генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Метцлер в электронном письме

Генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил в другом заявлении указал, что испытательный полёт — это именно то, что нужно для сбора данных, обучения и совершенствования модели. Он добавил, что теперь у компании Isar Aerospace будет много информации для анализа. Эксперт добавил, что аплолдирует командам за то, что они зашли так далеко, и я уверен, что вскоре мы увидим следующий "Спектрум" на стартовой площадке, готовый к испытательному полёту № 2".

Команда UMass Amherst обнаружила исключение из законов термодинамики.

Фото и видео: Isar Aerospace, Brady Kenniston, NASASpaceflight.com; YouTube / SciNews