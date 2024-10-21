В Петербурге диетолог назвала продукты с высоким содержанием витамина D

Недостаток витамина D ведет к сонливости, слабости, быстрой утомляемости и набору веса.

За содержанием витамина D в организме стоит следить, чтобы кости, нервы и иммунитет были в порядке. По словам специалистов, его не хватает даже летом, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В течение всего года рекомендуется принимать витамин D, потому что дело даже не в количестве солнца, а в том, что угол падения лучей на наш город такой, что усваивается не тот спектр витамина D. Поэтому, в принципе, в течение всего года рекомендовано всем, начиная с шестимесячного возраста, принимать витамин D. Мария Дубская, диетолог и эндокринолог

Витамин D есть в яичном желтке, однако важно знать, что в двух желтках содержится и суточная норма холестерина. Помимо этого, помощниками станут два салата: салат с рукколой, авокадо, красной рыбой, кунжутными семечками и салат с миндальными орехами. В таких блюдах – суточная норма кальция и витамина D.

Кроме того, источником витамина D являются молочные продукты, грибы шиитаке, красная и морская рыба, творог. А нарушают всасывание витамина шпинат и свекла.

Недостаток витамина D ведет к сонливости, слабости, быстрой утомляемости и набору веса.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)