В Петербурге кардиолог назвала продукты для здоровья сердца

Осенью сердечно-сосудистая система человека получает дополнительную нагрузку.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-кардиолог Анна Ратникова назвала продукты, которые необходимо добавить в рацион для здоровья сердца.

Осенью сердечно-сосудистая система человека получает дополнительную нагрузку. Снижается продолжительность светового дня, и это может вызывать сезонную депрессию, повысить уровень стресса. Также становится меньше физической активности.

У 80% россиян недостаток селена в организме. Он выполняет ключевые функции: крепкий иммунитет и его обеспечение, защита сердечно-сосудистой системы от онкопатологий и синтез гормонов щитовидной железы. Лидеры по содержанию селена – морепродукты, зеленые овощи, цельнозерновые продукты, яйца и мясные продукты. Анна Ратникова, врач-кардиолог

Кроме того, не менее важен для сердечно-сосудистой системы кальций. Например, жирная рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот.

Ранее петербургский диетолог рассказала, как соблюдать дневную норму витаминов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)