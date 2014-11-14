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В Петербурге кардиолог назвала продукты для здоровья сердца
Сегодня, 8:15
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В Петербурге кардиолог назвала продукты для здоровья сердца

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Осенью сердечно-сосудистая система человека получает дополнительную нагрузку.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-кардиолог Анна Ратникова назвала продукты, которые необходимо добавить в рацион для здоровья сердца. 

Осенью сердечно-сосудистая система человека получает дополнительную нагрузку. Снижается продолжительность светового дня, и это может вызывать сезонную депрессию, повысить уровень стресса. Также становится меньше физической активности. 

У 80% россиян недостаток селена в организме. Он выполняет ключевые функции: крепкий иммунитет и его обеспечение, защита сердечно-сосудистой системы от онкопатологий и синтез гормонов щитовидной железы. Лидеры по содержанию селена – морепродукты, зеленые овощи, цельнозерновые продукты, яйца и мясные продукты.

Анна Ратникова, врач-кардиолог 

Кроме того, не менее важен для сердечно-сосудистой системы кальций. Например, жирная рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот. 

Ранее петербургский диетолог рассказала, как соблюдать дневную норму витаминов. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: здоровое сердце, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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