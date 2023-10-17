Диетолог рассказала, как соблюдать дневную норму витаминов

Оказывется все самое необходимое для нашего здоровья содержится в самых простых продуктах.

Врач-диетолог Александра Безбородова в эфире канала "Санкт-Петербург" рассказала, как питаться самыми обычными продуктами, но при этом получать все необходимые витамины в день.

Вопреки стереотипу, главным источником витамина C являются вовсе не цитрусовые. Как говорит Безбородова, наибольшая концентрация витамина находится в сушеном шиповнике – аж 1200 мг. Для сравнения: в том же апельсине содержится всего 60 мг.

Суточная норма витамина С для взрослого человека — это 80 мг. В одной чашке черной смородины содержится 200 мг. То есть, свою суточную норму по витамину С достаточно легко получить просто, употребляя какой-то один из фруктов, который является источником витамина С. Александра Безбородова, врач-диетолог

Рыбный отдел – ключевая локация для поиска продуктов с высоким содержанием витамина D. Стоит обратить внимание на жирные сорта рыбы, например, форель, лосось, печень трески, скумбрию или сельдь.

Основная выработка витамина D происходит под воздействием ультрафиолета. Получить витамин D только из пищи — маловероятно, поэтому есть рекомендация потребление его в виде витаминной добавки, но обязательно по назначению врача Александра Безбородова, врач-диетолог

Витамин B можно обнаружить в цельнозерновых злаках, а E – содержится в маслах, орехах и семечках.

Ранее мы рассказывали, чем обусловлено сильное подорожание сливочного масла на прилавках в продуктовых магазинах.

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