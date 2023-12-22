Петербуржцам назвали пять продуктов, которые могут заменить соль

Жителям Петербурга рассказали, какие продукты могут заменить хлорид натрия – соль – без потери вкуса у блюд. Об этом 10 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".

По словам диетолога Екатерины Ященко, альтернативой соли может стать морская капуста. В этом продукте достаточно калия, который придает солоноватый вкус. Кроме того, в морской капусте содержатся натрий и йод.

Есть высушенные варианты: ее мелко шинкуют и можно как раз добавлять в качестве какой-то специи, добавки. Если использовать отварную, она будет менее насыщенного вкуса, но будет менее калорийна и можно использовать для салата, добавку к овощам. Екатерина Ященко, диетолог

Кроме того, "обмануть вкусовые рецепторы" может лимонный сок. Если им заправить салат, то отсутствие соли практически не почувствуется. Помимо этого, в соке лимона есть витамин С.

Там есть немножечко фруктозы и лимонная кислота. Единственное, с учетом того, что это кислота, может повышать кислотность в желудке, соответственно, людям с гастритом и при приеме натощак надо быть поосторожней. Если добавите 2-3 чайные ложки в салат, в этом вреда абсолютно нет. Анна Горбунова, терапевт

Улучшить вкус блюда без соли может помочь и зелень – укроп, петрушка, зеленый лук. Все эти травы способствуют нормализации артериального давления и содержат магний, калий.

Если сельдерей мелко нарезать и добавить в готовое блюдо, он придаст "землистый вкус и тонкий аромат".

Сельдерей сам по себе имеет немножечко солоноватый привкус, что позволит вообще отказаться в блюде от потребления соли. Вы можете в какой-то летний салат нарезать сельдерей свежим. Опять же, если мы кушаем это в разумных количествах. Анна Горбунова, терапевт

Пряности – паприка, тмин и карри, являются не только вкусной добавкой к еде, но и считаются природными антидепрессантами, улучшающими настроение.

Есть просто натуральные моно-приправы: черный перец, лавровый лист, чеснок, имбирь, паприка. Если мы добавляем какой-то набор любимых приправ к тому же салату на основе листовой зелени, пресности точно не будет. Если мы туда добавим еще, допустим, черный перец, может быть чили. Как острая закуска, аперитив перед основным блюдом. Было замечено, что он даже снижает потребление калорий в основной прием пищи. Екатерина Ященко, диетолог

Ранее мы рассказывали о том, что эксперт пояснил, как не отравиться в общепите.

Фото: pxhere