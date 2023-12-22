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Врач-терапевт рассказала, как пережить низкое атмосферное давление
Сегодня, 17:27
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Врач-терапевт рассказала, как пережить низкое атмосферное давление

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Необходимо отказаться от алкоголя и принимать назначенные доктором препараты от давления и головной боли.

Врач-терапевт Екатерина Андреева рассказала петербуржцам, как пережить низкое атмосферное давление, о котором часто предупреждают синоптики жителей города на Неве.

Специалист призвала горожан позаботиться о себе в непогоду. В период низкого атмосферного давления метеозависимым людям нужно почаще мерить артериальное давление и при необходимости принимать лекарства, которые назначил врач. Также важно отказаться от алкоголя, передает РИА Новости.

При ухудшении самочувствия нужно оперативно вызвать врача. Он подберет необходимый препарат, который вернет больного в нормальное состояние.

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Фото: Pxhere

Теги: врач-терапевт, низкое атмосферное давление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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