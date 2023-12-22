Нутрициолог рассказала, как восстановиться после зимы

Врач раскрыла секрет бодрости.

Гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич рассказала петербуржцам, как восстановить организм после зимы. По словам специалиста, многие жители Северной столицы в холодное время года жалуются на усталость и сонливость. Врач поделилась с телеканалом "Санкт-Петербург" рекомендациями, которые помогут вернуться к бодрому состоянию.

Специалист посоветовала минимизировать стресс в своей жизни. Из-за этого состояния из организма очень быстро выводятся минералы и витамины.

Необходимо восстановить режим сна. Именно во сне человек отдыхает, восстанавливает силы. Когда человек спит, у него вырабатывается мелатонин — это очень важный гормон, который помогает противостоять развитию заболеваний, включая онкологические и неврологические. Кроме того, он защищает нас от диабета. Гормон вырабатывается только у тех, кто ложится спать до 23:00.

Также врач призвала заняться питанием. Лучше отказаться от перекусов и сохранить только основные приемы пищи, к качеству которых необходимо отнестись серьезно. Блюда должны включать белки, жиры, углеводы и клетчатку.

После коррекции питания можно задуматься о приеме витаминного комплекса. Бады должен назначить врач.

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