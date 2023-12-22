Врач перечислила петербуржцам самые опасные блюда из доставки

Примером этого может служить случай, произошедший в 2023 году, когда около 300 петербуржцев стали жертвами массового отравления вафлями, закзанными через популярный сервис доставки готовой еды.

Доставка еды уже давно стала привычным делом для петербуржцев. Однако, несмотря на все её плюсы, следует быть осторожными, так как готовые блюда могут нести в себе определённую опасность для здоровья. Примером этого может служить случай, произошедший в 2023 году, когда около 300 петербуржцев стали жертвами массового отравления вафлями, закзанными через популярный сервис доставки готовой еды. Ещё у 50 человек была выявлена сальмонелла. Заведующая инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина Татьяна Потапова перечислила наиболее опасные виды готовой еды в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач пояснила, что сальмонеллез — это всегда серьезная инфекция, которая протекает с определенными трудностями, особенно в случае бактериальных инфекций кишечника. Причиной отравления в прошлом году были несоблюдённые санитарные условия на производстве готовой еды. Кроме того, работники не были обеспечены медицинскими книжками. Проверки общепита во многих случаях выявляют подобные нарушения.

По словам начальника отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Петербургу Инны Соколовской, самыми распространёнными проблемами являются нарушения условий хранения и истекшие сроки годности продуктов.

Салат с майонезом считается одним из наиболее опасных блюд из готовой еды. Овощи, отваренные без заправки, могут храниться в холодильнике несколько дней, но при добавлении соуса их срок годности не превышает 12 часов. Тем не менее, такая кулинария часто остается на прилавках на гораздо более длительное время, так как добавление консервантов позволяет продлить срок годности.Если вы все же предпочитаете заказывать готовые салаты, рекомендуется выбирать незаправленные варианты.

Кроме того, суши и роллы также могут представлять определенную опасность для здоровья. Специалисты указывают на то, что чем больше ручных операций при приготовлении блюда, тем выше риск возникновения проблем.

Самой безопасной считается еда, приготовленная при высокой температуре, например, запечённая в духовке. Особенности такого приготовления позволяют уничтожить все микробы и сделать блюдо безопасным для употребления. Однако, если пища была храниться в неподходящих условиях в течение суток или более, то она может стать причиной отравления, дополняет Потапова.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)