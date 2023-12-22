Эксперт развеяла миф о вреде дрожжевого хлеба для здоровья

Также Олеся Савкина оценила рекомендацию относительно употребления бездрожжевого хлеба на закваске.

В последнее время в соцсетях и мессенджерах активно обсуждается тема потенциальной опасности дрожжевого хлеба для здоровья человека. Пользователи начинают беспокоиться распространённых утверждений о том, что дрожжи в хлебе могут негативно влиять на микрофлору кишечника, вызывать дефицит полезных веществ и даже способствовать развитию раковых опухолей. Рекомендуется отдавать предпочтение бездрожжевому хлебу на закваске. Ведущий научный сотрудник ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности Олеся Савкина высказалась по этому поводу в беседе с ТАСС.

Как отметила эксперт, дрожжи, которые являются одноклеточными грибами, представлены большим разнообразием видов. Для хлебопекарного производства обычно используется вид saccharomyces. Благодаря процессу брожения, они выделяют углекислый газ, что способствует формированию пористой структуры хлеба и придаёт ему мягкость и пышность. Савкина объяснила, что дрожжевые клетки не выживают в хлебе после выпечки из-за высоких температур, которые в наружных слоях хлеба достигают до 200°С и около 95°С в его центре. Многолетние исследования ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности подтвердили, что в свежевыпеченном хлебе не обнаруживаются живые клетки дрожжей.

Савкина также подчеркнула, что хлеб на закваске также содержит дрожжи. Ксения Селезнева, врач-диетолог Европейского медицинского центра, добавила, что нет клинических исследований, подтверждающих связь между пищевыми дрожжами и развитием онкологических заболеваний. Она также уточнила, что дрожжи являются частью нормальной флоры человека, и их периодическое попадание в организм с пищей не оказывает негативного влияния на здоровье.

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