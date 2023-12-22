В Петербурге проверили состав молочных сосисок

По ГОСТу, в сосисках не должно быть ничего, кроме говядины, свинины, яичных продуктов, соли и специй.

Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль" проверила молочные сосиски. Об этом рассказали в пресс-службе "Общественного контроля".

Согласно данным экспертизы, качество сосисок в 2023 году улучшилось. В 2022-м требованиям нормативных документов не соответствовало пять из восьми проверенных образцов, в прошлом же результаты более обнадеживающие: только в одном из восьми образцов, приобретенных в магазинах города и проанализированных в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), присутствуют добавки, которые не указаны в составе. В нем находится крахмал.

По ГОСТу, в сосисках не должно быть ничего, кроме говядины, свинины, яичных продуктов, соли и специй. Крахмал обнаружен в сосисках торговой марки "Онега" (ООО МПК "Петровские деликатесы"), приобретенных в магазине "Светофор" на Ленинском проспекте, 144.

Крахмал обладает свойствами загустителя, стабилизатора и структурирующего агента. Это вещество способно снизить содержание жиров, связывать между собой частицы смесей, удерживать ароматические компоненты и регулировать влажность. Все это делает крахмал одним из самых универсальных и доступных ингредиентов. Стоимость крахмала в 3-3,5 раза ниже, чем говядины второго сорта, и в 2 раза ниже, чем соевого изолированного белка. Александр Ишевский, профессор университета ИТМО

Ранее на Piter.TV: четверть колбас в петербургских магазинах не соответствуют стандартам ГОСТ.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)