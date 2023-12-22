Четверть колбас в петербургских магазинах не соответствуют стандартам ГОСТ

Специалисты указывают на то, некоторые производители используют в производстве колбас крахмал, что свидетельствует о намеренном подделывании мясной продукции.

По результатам экспертизы, проведенной петербургской организацией "Общественный контроль", каждый четвёртый батон вареной колбасы с маркировкой "ГОСТ", проверенный в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", не соответствует обязательным требованиям. Об этом информирует пресс-служба организации.

Специалисты указывают на то, некоторые производители используют в производстве колбас крахмал, что свидетельствует о намеренном подделывании мясной продукции. Ингридиент, который не включён в рецептуру по ГОСТ, был обнаружен в вареной колбасе "Докторская" ТМ "Кронштадтский". Этот продукт был приобретён по цене 430 рублей за кг.

Кроме того, согласно требованиям ГОСТ 23670-2019, содержание белка в колбасе "Докторская" должно быть не менее 12%. Однако оказалось, что в образце колбасы "Докторская" ТМ "Рублевский", приобретенной по цене почти в 800 рублей за кг, содержание белка составляло всего 10,41%.

В то же время, колбасы вареные "Докторская" пяти других торговых марок ("Семь холмов", "Мясной дом Бородина", "Великолукский мясокомбинат", "Мясницкий ряд", "Атяшево") и колбаса "Русская" ТМ "Мясная история" успешно прошли экспертизу.

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Фото: ВКонтакте / ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ