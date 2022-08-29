Стало известно, какие петербургские производители пельменей не экономят на мясе

Проверку организовала СПб ООП "Общественный контроль".

СПб ООП "Общественный контроль" проверила петербургских производителей пельменей и выяснила, какие марки не экономят на мясе. Об этом сообщили на сайте организации 20 ноября.

Изготовители не указывают на упаковках соотношение начинки и теста, и поэтому найти пельмени, где больше мяса, затруднительнее. Для проведения экспертизы "Общественный контроль" приобрел пельмени семи торговых марок в четырех предприятиях торговли. Речь идет о магазинах сети "О"КЕЙ", "Лента", "Перекресток" и "Сезон".

Так, пельмени "Столовые" ТМ "Кулинарные решения" из "Сезона" имели недостаточное количество начинки: 47,3% вместо 50%. Однако, если применить в пользу изготовителя погрешность, предусмотренную ГОСТом, норма по начинке будет выполнена.

Следующими в проверке стали пельмени "Домашние" ТМ "А. Н. Герасименко". Содержание начинки оказалось меньше, чем заявлено, – 46,9% вместо 50%, но в этом случае можно сослаться на ту же погрешность. В компании допущенное отклонение от нормы объяснили "техническими особенностями ручного производства".

Пельмени от "Зеленой линии" из мяса молодых бычков "Боярские" оказались самыми дорогими. Цена за килограмм составила 1200 рублей. Массовая доля начинки – 56,6%, что соответствует требованиям ТУ, указанным на упаковке.

Хорошие результаты по количеству начинки показали еще четыре образца пельменей: "Домашние" ("Сальников"), "Мини" ("Sибирская коллекция"), "Домашние" ("Мираторг") и "Цезарь" ("Морозко").

Выбирайте пельмени с самым коротким составом. Перечень ингредиентов указывается в порядке их убывания, поэтому сравните название продукта с реальным составом, который указан мелким шрифтом на обратной стороне пачки. Всеволод Вишневецкий, председатель СПб ООП "Общественный контроль"

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Фото: Pxhere