Петербуржцам рассказали, чем опасен бесконтрольный прием БАДов

В частности, избыточное потребление витамина C может вызвать образование камней в почках.

Врач-терапевт, кардиолог Анна Ратникова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала горожанам, чем опасен бесконтрольный прием биологически активных добавок (БАДов).

Согласно законодательству РФ, БАДы относятся к пищевой продукции, а витамины – к лекарственным аппаратам. БАДы представляют природные или идентичные природным препараты, которые содержат витамины, минералы, аминокислоты и живые микроорганизмы. Отмечается, что витамины получаются путем химического синтеза.

По словам Анны Ратниковой, клинические испытания БАДов проводят редко. Часто исследования показывают, что БАДы либо малоэффективны, либо не эффективны.

Прежде всего мы рекомендуем получать необходимое количество минералов, микроэлементов и витаминов из сбалансированного питания. Анна Ратникова, врач-терапевт, кардиолог

Бесконтрольный прием БАДов провоцирует неблагоприятные последствия. В частности, избыточное потребление витамина C может вызвать образование камней в почках.

В особенности жирорастворимых витаминов достаточно часто выражен токсический эффект. Речь идет о витаминах А, D, Е и К. И 20% тяжелого состояния лекарственного поражения печени связано с употреблением биологически активных добавок к пище. Анна Ратникова, врач-терапевт, кардиолог

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