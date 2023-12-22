Петербуржцам рассказали, почему летом обостряется варикоз

Симптомами варикоза являются локальное возникновение боли, покраснение и уплотнение подкожных вен.

Флеболог и хирург Андрей Шишкин объяснил, почему варикоз обостряется в конце весны и летом. Врач отметил, что вены расширяются из-за высокой температуры воздуха.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, что варикоз — расширение и искривление вен, которое чаще всего проявляется в нижних конечностях. Во время жары повышается вероятность обострения заболевания и возникновения тромбоза.

Симптомами варикоза являются локальное возникновение боли, покраснение и уплотнение подкожных вен. Врач подчеркнул, что боль может быть разной. Обычно пациенты жалуются на тянущую боль, которая усиливается к вечеру. Она связана с тем, что кровь не может полноценно подняться вверх. Но в некоторых случаях пациенты жалуются и на острые болевые ощущения.

Флеболог призвал проходить диспансеризацию. Иногда заболевание развивается бессимптомно, но приводит к серьезным осложнениям.

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