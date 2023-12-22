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Ребенок проглотил более 100 магнитов в Ленинградской области
Сегодня, 17:17
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Ребенок проглотил более 100 магнитов в Ленинградской области

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Врачи удалили магнитные шарики с помощью эндоскопа.

В Ленобласти ребенок проглотил 100 магнитов. Пострадавшего доставили в Детскую областную больницу. Врачам удалось спасти пациента. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Команда Детской областной больницы спасла двухлетнего малыша: он проглотил более 100 магнитных цветных шариков - как и все дети, из природного любопытства. 

Пресс-служба администрации Ленобласти

Специалисты удалили магнитные шарики с помощью эндоскопа. В операции участвовали хирурги. 

В Комитете по здравоохранению Ленобласти напомнили, что детей нельзя оставлять рядом с мелкими предметами. Магниты в организме человека могут привести к перитониту.

Ранее мы писали, что врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, который проглотил игрушку.

Фото: Piter.tv

Теги: проглотил магниты, ребенок, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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