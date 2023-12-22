Ребенок проглотил более 100 магнитов в Ленинградской области

Врачи удалили магнитные шарики с помощью эндоскопа.

В Ленобласти ребенок проглотил 100 магнитов. Пострадавшего доставили в Детскую областную больницу. Врачам удалось спасти пациента. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Команда Детской областной больницы спасла двухлетнего малыша: он проглотил более 100 магнитных цветных шариков - как и все дети, из природного любопытства. Пресс-служба администрации Ленобласти

Специалисты удалили магнитные шарики с помощью эндоскопа. В операции участвовали хирурги.

В Комитете по здравоохранению Ленобласти напомнили, что детей нельзя оставлять рядом с мелкими предметами. Магниты в организме человека могут привести к перитониту.

Ранее мы писали, что врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, который проглотил игрушку.

Фото: Piter.tv