Ребенок проглотил более 100 магнитов в Ленинградской области

В Ленобласти ребенок проглотил 100 магнитов. Пострадавшего доставили в Детскую областную больницу. Врачам удалось спасти пациента. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Команда Детской областной больницы спасла двухлетнего малыша: он проглотил более 100 магнитных цветных шариков - как и все дети, из природного любопытства.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Специалисты удалили магнитные шарики с помощью эндоскопа. В операции участвовали хирурги.
В Комитете по здравоохранению Ленобласти напомнили, что детей нельзя оставлять рядом с мелкими предметами. Магниты в организме человека могут привести к перитониту.
Ранее мы писали, что врачи Педиатрического университета спасают девятимесячного ребёнка, который проглотил игрушку.
Фото: Piter.tv
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