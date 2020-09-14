Петербургский врач-диетолог развеяла мифы о хлебе

Речь идет о вреде белого хлеба, глютена и калорийности продукта.

Врач-диетолог и эндокринолог из Петербурга Татьяна Филиппова назвала пять мифов о хлебе, которым не стоит верить. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 17 октября.

Первый миф: темный хлеб полезнее, чем белый. Специалист отметила, что важно то, из какой он муки сделан. Тот же белый хлеб может быть из пшеничной муки, но цельнозерновой, и тогда витаминов и полезных свойств будет много.

Дрожжи якобы создают процессы брожения в организме, которые негативно сказываются, выводят витамины. Это – ложь.

Физиологично немножко по-другому происходит действие дрожжей. Главное значение в том, что дрожжи практически разрушаются в процессе приготовления, поэтому в самом хлебе именно дрожжей как таковых человек практически не получает. Татьяна Филиппова, врач-диетолог и эндокринолог

Существует и мнение о том, что глютен, содержащийся в хлебе, вреден и сложно усваивается в организме. Диетолог утверждает, что "глютен никакого вреда не оказывает на организм и никакого действия не производит у здорового человека, который хорошо усваивает этот компонент, а усваивают его большинство взрослых людей".

Четвертый миф о хлебе связан с необходимым исключением продукта из рациона во время диет.

При похудении нет никакой необходимости исключать хлеб из своего рациона. Он является одним из основных компонентов здорового рациона питания. Среднее количество, которое человек может употреблять при снижении веса – это один кусочек за прием пищи. По сути, 2-3 кусочка в день спокойно можно употреблять. Татьяна Филиппова, врач-диетолог и эндокринолог

Некоторые думают, что хлебцы смогут заменить хлеб, поскольку они – менее калорийны. Эндокринолог подчеркивает: и один хлебец, и один кусок хлеба содержат примерно одинаковое количество и калорийности, и полезных веществ.

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