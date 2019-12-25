Петербургский эндокринолог развеяла популярные мифы о винограде

Диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" развеяла самые популярные мифы о винограде.

МИФ №1: Белый налет на ягодах – следы опасных химикатов

Этого налета бояться совершенно не стоит, потому что это как раз-таки оболочка природного происхождения. Это восковой налет, который свидетельствует о том, что ягоды очень тщательно и аккуратно транспортировались

Татьяна Филиппова, диетолог-эндокринолог

МИФ №2: Виноград очень калориен

По словам специалиста, в 100 граммах винограда содержится около 70 ккал и 17 граммов сахаров. Это больше, чем во многих других фруктах и ягодах, при умеренном употреблении этой ягоды никакого вреда фигуре не будет.

МИФ №3: При заболеваниях сердца и почек нельзя есть виноград

Эндокринолог отметила, что регулярное употребление винограда способствует профилактике развития сердечно сосудистых заболеваний и заболеваний почек. А вот ограничить потребление винограда нужно людям с нарушением работы поджелудочной железы.

МИФ №4: Виноградные косточки вредны для здоровья

На деле в косточках содержится большое количество полезных веществ, но чтобы получить их, косточки нужно тщательно разжевывать.

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