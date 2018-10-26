В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, чем полезен шпинат

В листьях растения содержатся калий, марганец, белок, железо и клетчатка.

В Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали о полезных свойствах шпината.

В листьях растения содержатся калий, марганец, белок, железо и клетчатка. Кроме того, шпинат несложно приготовить. Однако к употреблению продукта есть и противопоказания.

Витами В и магний помогают в работе нервной системы. Кальций поддерживает здоровье костей, а калий укрепляет мышцы.

Антиоксиданты в зелени участвуют в борьбе с окислительными процессами в организме, а специальные пигменты защищают глаза от ультрафиолета. В продукте есть и природные нитраты, снижающие кровяное давление и улучшающие состояние сердечно-сосудистой системы.

В целом шпинат улучшает состояние кожи, костей и волос, налаживает работу кишечника.

Потребление растения лучше ограничить тем, у кого проблемы с ЖКТ, индивидуальная непереносимость и предрасположенность к заболеваниям почек. Кальций и оксалаты, содержащиеся в нем, влияют на появление камней в органе.

Витамин К1 свертывает кровь, из-за чего продукт может помешать принимающим лекарства, разжижающие ее.

При покупке шпината в магазинах стоит обратить внимание на то, как выглядят листья: они должны быть ярко-зелеными и без желтоватых или темных пятен.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали о полезных свойствах сока.

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