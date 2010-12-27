"Ничего хорошего": инспекторам Роспотребнадзора не понравилась петербургская шаверма 

В каждом, из 35 проверенных кафе, санитарные нормы всячески игнорировались.

Треть шавермы в Петербурге признали опасной для здоровья. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре города.

Инспетора проверили качество этого блюда в 35 точках Петербурга. Практически в каждом заведении санитарные нормы не соблюдались. Так, чаще всего в шаурмишных не было водопровода, канализации и вентиляции.

Помимо этого, технология приготовления этого блюда совершенно не была соблюдена: продукты хранились неправильно, качество приготовленного не контролировалось. Помимо этого, о правилах личной гигниены, которые необходимо солюдать при приготовлении блюд сотрудники вовсе не знали. Также у всех работников отсутствовала техдокументация.

По результатам лабораторных исследовании, проведенных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", установлено несоответствие 36 % исследованных проб продукции общественного питания установленным требованиям по микробиологическим показателям. Продукция в количестве 96 кг изъята из оборота отмечают в ведомстве

По итогам проверки, которая длилась с начала этого года, 27 заведений по требованию ведомства приостановили работу, 14 окнчательно закрылись, а 8 заплатили штраф. Также к одному из ресторанов Роспотребнадзор подал документы для возбуждения уголовного дела по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее мы сообщали о том, что в эту субботу в Петербурге ожидается сильный ветер и мокрый снег

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