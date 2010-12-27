Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В эту субботу в Петербурге ожидается сильный ветер и мокрый снег 
Вчера, 19:19
0
IRINA_CHALKINA
522

В эту субботу в Петербурге ожидается сильный ветер и мокрый снег 

0
 
 

МЧС просит отказаться от поездок по городу на личных машинах.

В эту субботу в Петербурге ожидается сильный ветер и мокрый снег. Передает пресс-служба МЧС по городу. 

В Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидаются туман и гололедица. Во второй половине дня ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с

говорится в сообщении

Помимо этого, в службе попросили отказаться от поездок по городу на личных машинах, и припарковать транспорт подальше от деревьев. Также горожан убедительно просят убрать все вещи с балконов и хорошо закрыть окна. 

Ранее мы сообали о том, что в эти выходные ожидается снегопад.

Фото:Pixabay

 

Теги: мчс предупреждает об усилении ветра , погода спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5