МЧС просит отказаться от поездок по городу на личных машинах.

В эту субботу в Петербурге ожидается сильный ветер и мокрый снег. Передает пресс-служба МЧС по городу.

В Санкт-Петербурге ночью и утром местами ожидаются туман и гололедица. Во второй половине дня ожидаются мокрый снег и порывы ветра до 15 м/с говорится в сообщении

Помимо этого, в службе попросили отказаться от поездок по городу на личных машинах, и припарковать транспорт подальше от деревьев. Также горожан убедительно просят убрать все вещи с балконов и хорошо закрыть окна.

Ранее мы сообали о том, что в эти выходные ожидается снегопад.

Фото:Pixabay