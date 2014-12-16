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В субботу в Петербурге и области выпадет первый снег
Вчера, 17:19
0
alexandra08
1974

В субботу в Петербурге и области выпадет первый снег

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Днем в регионе ожидают облачную погоду, в районах даже пройдет мокрый снег.

В ночь на субботу в Ленобласти ожидается снег, а ночью и утром местами будут туман и гололедица. Об этом сообщили в Северо-Западном УГМС.

Днем в регионе ожидают облачную  погоду, в районах даже пройдет мокрый снег. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, а к вечеру ветер усилится до 15 м/с. В ночное время температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов, а днем -  от - 1 до + 4 градусов.

Отметим, что  в городе  в субботу будет облачная погода. Температура воздуха составит 0…-4 градусов ночью, а днем - +2…+4 градуса. В городе также ожидается местами туман, и гололедица на дорогах.

Ранее сообщалось, что петербургские "моржи" открыли купальный сезон у стен Петропавловки.

Фото: pixabay.com

Теги: гу мчс по петербургу , мчс по петербургу и ленобласти
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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