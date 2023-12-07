В Неве в Петербурге утонул мужчина

Двое горожан отдыхали на Малоохтинской набережной у моста Александра Невского и решили искупаться.

В Неве вечером 28 июня утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что двое горожан отдыхали на Малоохтинской набережной у моста Александра Невского и решили искупаться. Один из них на берег не вернулся. Тело утонувшего достали из воды водолазы Поисково-спасательной службы Петербурга.

Во избежание подобных трагедий, в ГУ МЧС России по городу напомнили, что нельзя купаться в необорудованных местах, заплывать за буйки, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Также необходимо не упускать из вида ребенка, не нырять в незнакомых местах и не прыгать в воду с лодок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ладожском озере утонул мужчина, выпавший из лодки.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)