В Петербурге спасатели устранили 15 случаев падения деревьев во время грозы

Четыре дополнительных вызова были связаны с угрозой обрушения слабозакрепленных конструкций.

В четверг, 31 июля, жаркую погоду в Санкт-Петербурге сменили сильные дожди и гроза, потребовавшие вмешательства экстренных служб. Как сообщили в оперативных службах, пожарно-спасательные подразделения 19 раз выезжали на ликвидацию последствий разгулявшейся стихии.

Основная часть вызовов — 15 случаев — была связана с необходимостью распила и уборки поваленных сильным ветром деревьев. Еще четыре раза спасателям пришлось устранять угрозу падения слабозакрепленных конструкций, которые могли представлять опасность для жителей города. Все происшествия были оперативно ликвидированы профессиональными бригадами.

Ранее сообщалось, что сильный ливень с градом обрушился на Петербург и Ленобласть. Как и обещали синоптики, непогода настигла город и область во второй половине дня.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу