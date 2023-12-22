Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 20 и 21 января

Так, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу и воскресенье среднесуточная температура воздуха составит -15 градусов и ниже.

Жителей Петербурга в пресс-службе городского ГУ МЧС России предупредили об ухудшении погодных условий 20 и 21 января.

Так, согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в субботу и воскресенье среднесуточная температура воздуха составит -15 градусов и ниже.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. В ночь с 20 на 21 января столбики термометров могут местами показывать до -22 градусов. Администрация обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Кроме того, внимательнее стоит быть и пешеходам.

Фото: Piter.TV