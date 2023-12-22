Петербург 30 января окутал густой туман

Видимость составляет 500 метров и менее.

Вечером 30 января густой туман окутал Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, начиная с 19:00, в Петербурге ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Очевидцы в социальных сетях публикуют видео и фото природного явления.

Кроме того, напомним, с 05:00 до 12:00 завтра, 31 января, в городе на Неве объявлен "желтый" уровень опасности из-за гололеда.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург online | Saintpgo; фото: Telegram / 1703