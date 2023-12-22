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Из-за гололеда 31 января в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 19:18
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Из-за гололеда 31 января в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

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Администрация города попросила петербуржцев быть более осторожными.

"Желтый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге на завтра, 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По данным Росгидрометцентра, с 05:00 до 12:00 в среду в городе усилятся гололедно-изморозевые отложения. 

Администрация Петербурга обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском аварий. Более внимательными стоит быть и пешеходам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 31 января ожидается до +3 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: в петербурге гололед, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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