Из-за гололеда 31 января в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Петербурге на завтра, 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
По данным Росгидрометцентра, с 05:00 до 12:00 в среду в городе усилятся гололедно-изморозевые отложения.
Администрация Петербурга обратилась к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском аварий. Более внимательными стоит быть и пешеходам.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 31 января ожидается до +3 градусов.
Фото: Piter.TV
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