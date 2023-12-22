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В Ленобласти 31 января ожидается до +3 градусов
Сегодня, 14:07
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В Ленобласти 31 января ожидается до +3 градусов

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В большинстве районов региона 31 января пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днём на западе – с дождем.

В Ленинградской области в последний январский день будет теплая и облачная погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов региона 31 января пройдёт небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, днём на западе – с дождем. Местами ночью возможен туман, утром и днём налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный ночью 2-7 м/с, днём 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами, преимущественно на востоке, до -10, днём -2...+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.tv; МЧС

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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