В Петербурге ночью может похолодать до -22 градусов

Объявлен "желтый" уровень опасности.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за морозов. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

По информации Росгидрометцентра, с одиннадцати вечера 20 января до восьми утра 21 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ночью местами температура может достигать -22 градусов.

В Ленобласти ночью 20 января температура местами опустится до -25 градусов.

Фото: pxhere