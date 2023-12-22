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В Петербурге ночью может похолодать до -22 градусов
Сегодня, 15:37
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В Петербурге ночью может похолодать до -22 градусов

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Объявлен "желтый" уровень опасности.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности из-за морозов. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

По информации Росгидрометцентра, с одиннадцати вечера 20 января до восьми утра 21 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ночью местами температура может достигать -22 градусов.

В Ленобласти ночью 20 января температура местами опустится до -25 градусов.

Фото: pxhere

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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